В Восточно-Казахстанской области состоялся областной интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?», направленный на продвижение среди молодежи принципа «Закон и порядок».

Мероприятие прошло на базе Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева в рамках государственного социального заказа управления внутренней политики Восточно-Казахстанской области «Поддержка и развитие интеллектуального потенциала молодежи Восточно-Казахстанской области».

В интеллектуальной игре приняли участие 20 команд, сформированных из учащихся 10–11 классов общеобразовательных школ и студентов I–II курсов организаций технического и профессионального образования. Всего в турнире приняли участие 100 молодых человек.

Главная цель мероприятия – не только развитие интеллектуального потенциала молодежи, но и формирование таких важных ценностей, как ответственность, справедливость, взаимное уважение и соблюдение общественного порядка. Ведь принцип «Закон и порядок» начинается не только с соблюдения правовых норм, но прежде всего с осознанного отношения каждого человека к своим поступкам и их последствиям.

В ходе турнира участники отвечали на вопросы различного уровня сложности, демонстрируя эрудицию, находчивость, логическое мышление и способность быстро принимать решения. Каждый этап требовал от команд слаженной работы, умения анализировать информацию, находить общее решение и эффективно распределять время.

Подобные интеллектуальные площадки позволяют молодежи не только расширять свои знания, но и развивать культуру конструктивного диалога, аргументированно отстаивать свою позицию и уважительно относиться к мнению других. Эти навыки имеют особое значение для формирования активного и ответственного гражданина.

Турнир прошел в напряженной и интересной борьбе. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и командного взаимодействия. По итогам соревнований победителем стала команда «Әділет жастары», в состав которой вошли учащиеся средней школы №1 имени Шакарима.

Название команды символично отражает одну из ключевых ценностей мероприятия – стремление к справедливости и уважению закона. В этом контексте интеллектуальные соревнования становятся не просто форматом полезного досуга, а эффективной площадкой для продвижения среди молодежи культуры ответственности, законопослушания и взаимного уважения.

Сегодня формирование принципа «Закон и порядок» является общей задачей всего общества. Особая роль в этом процессе принадлежит молодежи. Образованное, осознанное и ответственное молодое поколение – важнейшая основа безопасного, справедливого и устойчивого общества.

В Восточно-Казахстанской области работа по поддержке интеллектуального и творческого потенциала молодежи, развитию ее гражданской активности и созданию возможностей для самореализации будет продолжена.