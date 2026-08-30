В Усть-Каменогорске красочно и масштабно отпраздновали День города

В течение пяти дней Усть-Каменогорск был наполнен праздничной атмосферой. В честь Дня города в разных частях областного центра прошло более 50 мероприятий, объединивших культуру и искусство, спорт и активный образ жизни, национальные традиции и семейные ценности.

Праздничная программа предложила жителям и гостям города мероприятия самых разных форматов. Главной задачей было не только вспомнить историю города и отметить его сегодняшние достижения, но и объединить устькаменогорцев общим праздником, дать возможность почувствовать особый дух родного города.

Одной из главных праздничных площадок стала площадь Республики. Здесь прошла масштабная дневная программа «Өскемен – жүрегімнің қаласы!». Для детей организовали развлекательные мероприятия, а жители города смогли посетить «Фестиваль мёда», сельскохозяйственную ярмарку и «Фестиваль арбузов».

Разнообразие мероприятий для людей разных возрастов сделало праздничный день ещё насыщеннее.

Поклонники автоспорта стали зрителями автомобильных гонок и соревнований по drag racing, которые прошли на улице Желтоқсан. Высокие скорости и напряжённая борьба подарили зрителям яркие эмоции.

Кульминацией праздника стал масштабный концерт на площади Республики. В течение вечера на сцене выступили известные отечественные исполнители. Музыка, любимые песни и хорошее настроение зрителей создали особую атмосферу праздничного вечера.

Жителей города с Днём города поздравил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

Глава региона отметил особое значение Усть-Каменогорска для области, подчеркнув, что город является не только административным центром, но и одним из ключевых двигателей развития всего региона.

«Областной центр ВКО, сохраняя свою историю и традиции, продолжает развиваться. Это город труда, и его история, прежде всего, связана с людьми - теми, кто своим ежедневным трудом развивал предприятия, строил дома и дороги, создавал будущее для своих детей и всего города. И сегодня именно люди остаются главным богатством и главной силой Усть-Каменогорска», - напомнил Нурымбет Сактаганов.

Аким области отдельно отметил роль молодёжи в развитии города. По его словам, сегодня Усть-Каменогорск становится городом молодых людей, которые стремятся к знаниям, науке, спорту и творчеству.

Праздник продолжился концертом и завершился ярким салютом над Усть-Каменогорском.

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