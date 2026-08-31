В Усть-Каменогорске открылся обновленный железнодорожный вокзал

В Усть-Каменогорске завершена реконструкция железнодорожного вокзала станции Өскемен-1. В церемонии открытия приняли участие председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов и руководство АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Вокзал станции Өскемен-1 был построен в 1938 году. По итогам обследования старое здание полностью демонтировали и на его месте построили новое современное здание. Согласно госэкспертизе, площадь нового вокзала выросла с 743 квадратов до 2,5 тысяч квадратных метров, увеличившись в три раза.

Новый вокзал спроектирован с учетом современных требований к безопасности, организации пассажирских потоков и комфорту. Обновлены инженерные коммуникации, реконструирован перрон, благоустроена прилегающая территория.

«Особое внимание уделено безопасности и доступности вокзала. Для маломобильных пассажиров предусмотрены лифты, эскалатор, подъемные платформы и тактильная навигация. Вокзал оснащен современными системами видеонаблюдения, пожарной безопасности», - отметил председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов.

Ежедневно вокзал обслуживает более двух тысяч пассажиров. Через станцию проходят 12 пассажирских поездов, связывающих Усть-Каменогорск с Астаной, Алматы, Аягозом, Жезказганом, Карагандой и Достыком.

Реконструкция Өскемен-1 реализована в рамках масштабной программы модернизации железнодорожных вокзалов и их инфраструктуры в стране, выполняемой по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В этом году планируется модернизировать 121 из 124 вокзалов.

В Восточно-Казахстанской области в рамках этой программы предусматривалась реконструкция пяти железнодорожных вокзалов. Четыре объекта уже введены в эксплуатацию - в городах Шемонаихе, Риддере, Алтае и на станции Кумистау. Ввод обновленного вокзала Өскемен-1 завершает этот этап работы в регионе.

«Новый железнодорожный вокзал играет важную роль в социально-экономическом развитии Восточного Казахстана, обеспечивая транспортную доступность и связывая ВКО с другими регионами страны. Модернизация вокзала позволит обеспечить более комфортные условия для пассажиров, повысить качество их обслуживания и адаптировать инфраструктуру к растущему пассажиропотоку.

В рамках одной программы мы модернизировали пять вокзалов, и сегодня завершаем этот этап открытием обновленного Өскемен-1. Это главный железнодорожный вокзал областного центра, через который ежедневно проходят тысячи пассажиров. Важно, чтобы они получали современный и комфортный сервис», - подчеркнул аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

Проект реализован АО «НК «Қазақстан темір жолы» при поддержке Правительства Республики Казахстан, АО «Самрук-Қазына», Министерства транспорта РК и акимата Восточно-Казахстанской области.

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