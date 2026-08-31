В Центре матери и ребёнка (ЦМиР) в Усть-Каменогорске будет установлено современное нейрохирургическое оборудование, которое позволит расширить возможности оказания высокотехнологичной медицинской помощи детям из Восточно-Казахстанской, Абайской и Павлодарской областей. Для развития нейрохирургического направления станет оснащение ЦМиР роботизированной системой Remebot RM-200.

Сертификат на поставку оборудования, стоимостью более 433 млн тенге, сегодня передал председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов во время рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область.

Оборудование будет приобретено в рамках благотворительной деятельности группы компаний «Самрук-Қазына» через единого оператора благотворительности - фонд «Samruk-Kazyna Trust».

Remebot RM-200 - современная система нейрохирургической навигации и стереотаксической хирургии с интегрированными технологиями искусственного интеллекта. Система позволяет заранее планировать операцию, создавать трёхмерную модель головного мозга пациента и определять наиболее безопасную траекторию хирургического вмешательства. Роботизированный манипулятор обеспечивает субмиллиметровую точность при проведении медицинских процедур.

Remebot является первым и единственным в Казахстане и Центральной Азии нейрохирургическим роботом, применяемым в педиатрии.

Внедрение оборудования позволит специалистам ЦМиР освоить ряд высокотехнологичных нейрохирургических вмешательств, которые ранее здесь не выполнялись. В частности, планируется проводить стерео-ЭЭГ и хирургическое лечение фармакорезистентной эпилепсии, устанавливать глубинные электроды для определения очагов эпилептической активности, выполнять стереотаксические вмешательства, малоинвазивные биопсии глубоко расположенных опухолей головного мозга, операции на глубоких структурах мозга и другие процедуры с применением нейрохирургической навигации.

«Для нашего региона развитие детской нейрохирургии имеет особое значение. Сегодня специалисты Центра матери и ребёнка уже оказывают помощь детям из трёх областей, проводят сложные операции и развивают современные методы лечения. Новое оборудование позволит расширить эти возможности и внедрить технологии, которые ранее были недоступны в нашем регионе.

Наша задача - последовательно развивать медицинскую инфраструктуру, оснащать учреждения современным оборудованием и создавать условия для профессионального роста врачей. Важно, чтобы дети из Восточного Казахстана, Абайской и Павлодарской областей могли получать необходимую высокотехнологичную помощь здесь, в Усть-Каменогорске», - отметил аким ВКО Нурымбет Сактаганов.

После установки Remebot специалисты ЦМиР пройдут необходимую подготовку и начнут поэтапное внедрение новых видов операций. Оборудование планируется установить и ввести в эксплуатацию до конца года.

Технические возможности системы позволят повысить точность и безопасность хирургических вмешательств, снизить травматичность операций и риск повреждения здоровых тканей, а также расширить доступ детей к современным методам лечения.

Таким образом, новый робот станет частью уже действующей системы детской нейрохирургической помощи в регионе. Его внедрение позволит расширить перечень высокотехнологичных операций, которые смогут проводиться в Усть-Каменогорске, и сократить необходимость направления пациентов в республиканские и зарубежные медицинские центры.

Развитие Центра матери и ребёнка и медицинской инфраструктуры региона осуществляется при участии акимата Восточно-Казахстанской области, системы здравоохранения, самого медицинского учреждения и партнёров. Передача Remebot со стороны «Самрук-Қазына» станет одним из вкладов в дальнейшее технологическое оснащение центра.

Центр матери и ребёнка является одним из ключевых медицинских учреждений региона. Здесь детям оказывают консультативно-диагностическую, специализированную, стационарную, хирургическую и реабилитационную помощь. В учреждении работают 560 сотрудников, в том числе 141 врач. Стационар рассчитан на 347 коек.

За семь месяцев этого года в ЦМиР получили лечение 9 590 пациентов. Медицинская помощь оказывается круглосуточно, в том числе по экстренным случаям.

Отдельное направление работы учреждения - детская нейрохирургия. Специализированная помощь детям с заболеваниями центральной и периферической нервной системы оказывается в нейрохирургическом отделении на 22 койки. Служба имеет межрегиональное значение и принимает пациентов из Восточно-Казахстанской, Абайской и Павлодарской областей.

На протяжении последних трёх лет специалисты Центра матери и ребёнка проводят хирургическое лечение тяжёлых форм эпилепсии с применением малоинвазивного метода - имплантации стимулятора блуждающего нерва (VNS-терапии). За этот период выполнено около 33 операций. По результатам лечения у пациентов отмечается снижение частоты и выраженности эпилептических приступов.

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