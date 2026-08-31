В Казахстане начинается масштабная инвентаризация жилищного фонда

Все многоквартирные дома Казахстана будут сведены в один реестр - с адресом, этажностью, количеством квартир и нежилых помещений, состоянием дома, лифтами и приборами учёта. Работа проводится в рамках закона «О жилищных отношениях» и в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», а также планирования государственных программ капитального ремонта и технического обследования.

Инвентаризация охватывает все здания, отвечающие определению многоквартирного жилого дома по статье 2 закона «О жилищных отношениях»: отдельно стоящее здание, состоящее из общего имущества объекта кондоминиума и двух и более квартир или нежилых помещений. Под учёт попадают дома независимо от этажности, количества собственников, наличия зарегистрированного объекта кондоминиума и выбранной формы управления, включая двух- и четырёхквартирные дома в сельских населённых пунктах и дома, по которым форма управления до сих пор не определена.

Каждый дом имеет в реестре единый ключ - регистрационный код адреса (РКА). По этому коду к дому «пристыковываются» сведения из остальных источников: технические характеристики здания, количественные и качественные показатели, данные о помещениях, сведения о форме управления и состоянии лифтов, данные о подключении к сетям и приборах учёта.

Порядок передачи сведений установлен «Правилами формирования, обработки, централизованного сбора и хранения информации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства». Ими же определён круг организаций, обязанных передавать данные: местные исполнительные органы, субъекты естественных монополий, объединения собственников имущества, кооперативы собственников имущества, иные субъекты управления.

Персональные данные собственников - фамилии, индивидуальные идентификационные номера, сведения о правоустанавливающих документах и задолженности - при инвентаризации не собираются.

Что даст реестр? Точные перечни домов на капитальный ремонт и замену лифтов, понимание реального уровня оснащённости домов приборами учёта, расчёт потребности регионов в модернизации сетей на основе фактических данных, а не усреднённых оценок. Корректность начисления в квитанциях коммунальных платежей повысит порядок работы и ведения исполнительной документации среди КСК и ОСИ, управляющих компаний.

Сбор сведений организуют акиматы областей через жилищные инспекции районов и городов областного значения. Уведомления и рабочие формы направляются объединениям собственников имущества, представителям домов на непосредственном совместном управлении, субъектам управления и поставщикам коммунальных услуг.