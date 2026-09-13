Футбольный клуб «Алтай Өскемен» обыграл «Ұлытау»

В очередном туре чемпионата Казахстана футбольный клуб «Алтай Өскемен» встретился на выезде с командой «Ұлытау» из Жезказгана. Футбольная команда из Восточного Казахстана одержала победу со счетом 3:0.

Хотя первая половина матча завершилась без забитых мячей, во втором тайме игрокам «Алтая» удалось взломать оборону соперника. Дарко Додев открыл счет на 58-й минуте. Спустя четырнадцать минут, Сэйф Попов увеличил преимущество до 2:0. На 88-й минуте матча Сэйф Попов забил еще один гол. Итоговый счет – 3:0.

Благодаря этой победе, «Алтай Өскемен» заработал три важных очка и поднялся на 11-е место в турнирной таблице.

Свой следующий матч команда из Восточного Казахстана проведет дома 18 сентября против павлодарского футбольного клуба «Ертіс».

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