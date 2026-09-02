Аким ВКО поручил выполнить срочный ремонт моста через реку Аблакетка
Аким ВКО Нурымбет Сактаганов провел личный приём граждан. На личном приёме граждан жители подняли вопросы, которые требуют конкретных решений. Одним из них стало состояние моста через реку Аблакетка в районе садового товарищества «Солнечная долина» в Усть-Каменогорске.
Жительница города Оксана Джунусова обратилась с просьбой рассмотреть возможность строительства нового моста. Сегодня этот переход фактически связывает жилой и дачный массив с городом. На постоянной основе здесь проживает более 200 человек, в теплый период численность жителей значительно увеличивается.
Сразу после приема глава Восточно-Казахстанской области выехал на место, чтобы увидеть состояние моста и ситуацию вокруг него непосредственно на месте.
По итогам осмотра управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог и акимату Усть-Каменогорска поручено в ближайшее время выполнить ремонт существующего моста и провести берегоукрепительные работы. Одновременно необходимо подготовить проектно-сметную документацию на строительство нового моста. После разработки проектно-сметной документации проект должен перейти к реализации.
«Если жители обращаются с проблемой, важно не ограничиваться рассмотрением обращения на бумаге. Нужно разобраться на месте и определить, что можно сделать уже сейчас и какое решение необходимо на перспективу», - отметил глава региона.
Еще один вопрос на приеме касался жилого дома по улице Заслонова, 24 в Шемонаихе. В настоящее время проводится техническое обследование здания. После получения заключения будет определено, пригоден ли дом для дальнейшего проживания. Ответственным лицам поручено в течение пяти дней обеспечить дальнейшее решение вопроса в рамках законодательства.
Отдельно были рассмотрены обращения работников одной из школ Самарского района. По выявленным нарушениям уполномоченными государственными органами проведены проверки и приняты соответствующие меры. С 1 сентября трудовой договор с директором школы расторгнут в связи с допущенными нарушениями.
По всем обращениям определены ответственные и дальнейшие действия. Их исполнение взято на контроль.
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