Аким ВКО поздравил жителей региона с Днём семьи

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов поздравил жителей региона с Днём семьи:

Дорогие восточноказахстанцы! От всей души поздравляю вас с Днём семьи!

Самое дорогое часто складывается из простых вещей: выслушать ребёнка, позвонить родителям, обнять близкого человека. Из таких моментов рождается чувство дома - места, где тебя любят и ждут.

В семье ребёнок впервые учится доверию, доброте и ответственности. Здесь передаются традиции, воспитывается уважение к старшим, складывается отношение к людям и родной земле. А для каждого из нас близкие остаются опорой, помогают преодолевать трудности и разделяют радость достижений.

С особой признательностью обращаюсь к многодетным родителям, семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями, ко всем, кто окружил заботой ребёнка, оставшегося без попечения родителей. Благодарю бабушек и дедушек за участие в воспитании внуков, а супругов, проживших вместе десятилетия, - за пример верности и взаимного уважения.

Благополучие семей - важнейший ориентир нашей работы. За решениями в образовании, здравоохранении, жилищной и социальной сферах стоит повседневная жизнь людей: здоровье родных, будущее детей, уверенность в завтрашнем дне.

Желаю каждой семье мира, здоровья и достатка. Пусть детям хватает вашего внимания, родителям - заботы, а вам самим - тепла и поддержки близких. Берегите друг друга и время, проведённое вместе.

С уважением, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.