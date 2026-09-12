В ВКО в Уланском районе открылся новый сквер

В посёлке Касыма Кайсенова Уланского района открылся новый сквер для семейного отдыха и занятий спортом. В церемонии открытия принял участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

Новое общественное пространство площадью почти 16.000 квадратных метров создано к 50-летию Усть-Каменогорской птицефабрики. Объём инвестиций составил более 470 млн теңге.

Место для сквера выбрали с учётом мнения жителей. Ранее здесь находился неблагоустроенный овраг. Жители этой части посёлка, в том числе семьи с маленькими детьми, отмечали, что им не хватает места для отдыха рядом с домом.

Теперь здесь обустроены детская площадка с безопасным покрытием, футбольное поле, воркаут-зона и уличные тренажёры. Появились прогулочные дорожки, скамейки и современное освещение. Пространство рассчитано на жителей разных возрастов.

«Жители просили создать место для семейного отдыха ближе к дому. Теперь на месте неблагоустроенного оврага появился сквер, где дети могут играть, молодёжь заниматься спортом, а старшее поколение - гулять и отдыхать. Для нас важно, чтобы такие общественные пространства появлялись там, где они действительно нужны людям. Благодарю Усть-Каменогорскую птицефабрику за подарок посёлку и многолетнее участие в жизни района», - отметил аким ВКО Нурымбет Сактаганов.

В оформлении сквера также планируется отразить культурное наследие Уланского района. Казахстанский художник Санжар Жубанов создаст на камнях авторские композиции по мотивам петроглифов Ак бауыра - одного из известных археологических памятников района.

Нурымбет Сактаганов на открытии, а также основатель холдинга aitas Серик Толукпаев и депутат Курултая Республики Казахстан Ерлан Сайыр высадили первые деревья. Основное озеленения территории проведут в октябре-ноябре этого года.

Усть-Каменогорская птицефабрика работает в Уланском районе уже полвека. Десять лет назад к 40-летию предприятия в посёлке Касыма Кайсенова был открыт Парк ветеранов. А сегодняшний новый сквер стал ещё одним общественным пространством для жителей райцентра.

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