В ВКО для представителей туристской отрасли объявлен конкурс

В ВКО для предпринимателей и представителей туристской отрасли объявлен конкурс «Алтай Казахстанский – территория впечатлений», приуроченный ко Всемирному дню туризма.

Конкурс, объявленный Управлением туризма и инвестиций ВКО, направлен на выявление и поощрение лучших представителей туристской отрасли, осуществляющих качественное развитие и продвижение туристского потенциала Восточно-Казахстанской области.

Конкурс пройдет по шести номинациям: «Лучший гостевой дом ВКО-2026», «Лучшая база отдыха ВКО-2026», «Оздоровительный объект ВКО-2026», «Лучший туроператор ВКО-2026», «Лучший блогер в сфере туризма ВКО-2026», «За активное освещение вопросов развития туризма».

Приём заявок — до 21 сентября 2026 года.

Положение о конкурсе размещено по ссылке: https://www.gov.kz/memleket/entities/tourism-vko/documents/details/1065647?lang=ru

Заявки принимаются посредством Google Forms по соответствующим номинациям по ссылке: https://forms.gle/7dMD2M4XGSxVpywd9