Аким ВКО ознакомился с условиями обучения детей в Курчумском районе

В ходе рабочего визита в Курчумский район аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов посетил основную среднюю школу «Бірлік», чтобы ознакомиться с организацией учебного процесса и условиями, созданными для учащихся.

В настоящее время в школе, построенной в 2025 году, обучаются 34 ученика. Учебный процесс организован для семи классов, а в штате школы работают более десяти учителей.

Новое здание создало благоприятные условия для получения качественного образования детьми из этого села. Занятия проводятся в две смены.

Нурымбет Сактаганов также посетил ясли-сад «Дара Бала». Учреждение открылось 1 июня текущего года. Детский сад, рассчитанный на 140 детей, в настоящее время принимает около 80 воспитанников, в нем работают 11 педагогов.

«Дара Бала» - это филиал ТОО «Эпиона LTD». Компания имеет 10 подобных филиалов по всей стране. Открытие нового детского сада способствует повышению доступности услуг дошкольного образования и воспитания в селе.

Глава региона в образовательных учреждениях уделил особое внимание таким вопросам, как создание комфортной среды для детей, обеспечение необходимых условий для педагогов и повышение качества образования в сельской местности.

«Каждая сельская школа и детский сад - это вклад в будущее детей. Поэтому улучшение состояния образовательных учреждений и обеспечение их стабильной работы остаются ключевым приоритетом социальной политики региона», - отметил аким области.

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