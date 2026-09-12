В ВКО стартовал проект, направленный на поддержку института семьи

На площадке Региональной службы коммуникаций ВКО презентовали комплексный региональный проект, направленный на укрепление семейных ценностей и развитие женского лидерства.

Проект реализуется Управлением внутренней политики ВКО при поддержке Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме области.

Основные мероприятия проводит Научно-исследовательский, аналитический и практический центр «Аддиктология и психическое здоровье».

В октябре-ноябре пройдут обучающие занятия по вопросам семейных отношений и осознанного родительства.

Кроме того, будет организована работа Школы женского лидерства, встречи семейных клубов и дискуссионные площадки. Участники смогут получить юридические и психологические консультации, а также принять участие в конкурсе социальных инициатив «Старт».

Доктора психологических наук Құралай Жұмкенқызы Алина и Наталья Федоровна Фесенко примут участие в проекте в качестве экспертов и наставников.

Итоги проекта подведут 13 ноября на региональном форуме «Крепкая семья – крепкое общество».

Источник: РСК ВКО