Ауыл аманаты»: в ВКО профинансировано 142 проекта

В Восточно-Казахстанской области в текущем году в рамках программы «Ауыл аманаты» профинансировано 142 проекта. Общая сумма льготных кредитов, предоставленных предпринимателям, составила 2,36 млрд теңге.

Об этом сообщили представители АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» на брифинге, прошедшем на площадке Региональной службы коммуникаций.

С 2023 года в регионе профинансировано 542 проекта на общую сумму около 6,4 млрд теңге. Средства направлены на развитие животноводства, сельского туризма, переработку сельскохозяйственной продукции, приобретение техники и другие направления предпринимательской деятельности.

В этом году на реализацию инициативы предусмотрено 3 млрд теңге. По состоянию на 10 сентября кредитным комитетом одобрено 147 заявок. 142 предпринимателям, полностью оформившим необходимые документы, предоставлено финансирование. Таким образом, освоено 78,6% годового плана.

Основная часть финансирования направлена на увеличение и приобретение поголовья скота, реализацию туристических проектов, приобретение техники и оборудования, а также переработку сельскохозяйственной продукции. Кроме того, жители региона наряду с открытием собственного дела всё чаще проявляют интерес к созданию совместных производств на основе кооперации.

Микрокредиты предоставляются по ставке до 2,5% годовых. Срок займа составляет до 5 лет для большинства проектов и до 7 лет для проектов в сфере животноводства. Также предусмотрен льготный период до 12 месяцев на погашение основного долга и вознаграждения.

В регионе также запущена новая программа «Агробизнес. Животноводство». В ее рамках средние и крупные хозяйства могут получить льготные кредиты на приобретение племенного скота, развитие откормочных площадок и пополнение оборотных средств. На реализацию масштабных проектов предоставляется финансирование до 5 млрд теңге.

Участникам программы предоставляются консультации на всех этапах - от разработки бизнес-плана и оформления документов до подачи заявки. Жители, заинтересованные в участии, могут обратиться в филиал Аграрной кредитной корпорации по ВКО, банки второго уровня либо в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 59/1.

Источник: РСК ВКО