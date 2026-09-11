Аким ВКО проверил работу спортивных объектов в Курчумском районе

В ходе рабочей поездки в Курчумский район аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов посетил районную многопрофильную детско-юношескую спортивную школу и проверил состояние спортивной инфраструктуры.

Школа работает с 1969 года, и сегодня здесь более 850 детей занимаются десятью видами спорта: волейболом, футболом, лыжными гонками, легкой и тяжелой атлетикой, боксом, вольной и қазақ күресі, армрестлингом и плаванием.

С юными спортсменами работают 29 тренеров-преподавателей, сформировано 68 учебно-тренировочных групп. В ведении школы находятся три объекта: спортивный комплекс 1980 года постройки, стадион «Сарытау», введенный в эксплуатацию в 2013 году, и современный бассейн.

Аким области осмотрел бассейн, площадью свыше тысячи двухсот квадратных метров. Здесь оборудованы пять 25-метровых плавательных дорожек, сегодня занятия посещают 60 детей.

«Мы хотим создать сельским детям такие же возможности для занятий спортом, как и городским. Для этого важно не только эффективно использовать имеющиеся объекты, но и постоянно укреплять их материально-техническую базу», - сказал Нурымбет Сактаганов.

Особое внимание в районе уделяется развитию детского и массового спорта. Для этого важно не только укреплять материально-техническую базу, но и максимально эффективно использовать уже имеющиеся объекты, делая их доступными для детей и жителей района.

По итогам посещения Нурымбет Сактаганов поручил продолжить работу по улучшению условий для юных спортсменов и повышению доступности спортивной инфраструктуры.

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