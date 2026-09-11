Аким ВКО рассказал жителям Курчумского района о развитии до 2030 года

Сегодня аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов провёл отчётную встречу с жителями Курчумского района.

В районе утверждён план развития Курчумского района на 2026-2030 годы. Прочной основой для дальнейшего развития района являются сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, малый и средний бизнес, туризм.

За семь месяцев текущего года объём валовой продукции сельского хозяйства района увеличился на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В районе работают около 700 крестьянских хозяйств, развивается животноводство, действуют пять откормочных площадок, общей вместимостью 3,4 тыс. голов, фактическая загрузка которых составляет 200 голов. Поголовье крупного рогатого скота насчитывает 45,4 тыс. голов, овец и коз - 106,6 тысяч лошадей - почти 28 тысяч. За семь месяцев во всех категориях хозяйств произведено 3,8 тысяч тонн мяса (это 4,4% от областного объёма).

Для того, чтобы добавленная стоимость и новые рабочие места создавались непосредственно в Курчумском районе, должна работать единая цепочка «кормовая база - животноводство - переработка - сбыт».

Нурымбет Сактаганов поручил акиму Курчумского района и руководителю управления сельского хозяйства ВКО совместно с сельхозтоваропроизводителями увеличить объёмы местного сырья, загрузку перерабатывающих мощностей и расширить каналы сбыта продукции.

Сегодня в Курчумском районе зарегистрировано шесть туристических объектов размещения, примерно на 180 мест. Одно из основных направлений - развитие экологического и рекреационного туризма. Для этого район располагает богатыми природными возможностями: урочище Киин-Кериш, мыс Шекельмес, побережья Бухтарминского водохранилища и озера Зайсан. Развитие туризма невозможно без соответствующей инфраструктуры.

Предприниматели вкладывают собственные средства в создание и развитие туристических объектов. В урочище Киин-Кериш завершены работы по благоустройству туристической территории: установлены беседки для отдыха и информационные указатели. Созданная инфраструктура делает посещение одного из уникальных природных объектов области более комфортным и безопасным.

Аким ВКО поручил проработать вопрос привлечения инвестора для дальнейшего комплексного благоустройства и развития туристической территории урочища Киин-Кериш, создания необходимой инфраструктуры и комфортных условий для отдыха посетителей.

Протяжённость дорожной сети Курчумского района составляет 433,3 километра. В этом году в районе проводится средний ремонт 31 километра дорог и улиц. В селе Курчум реконструируют свыше 115 километров водопроводных сетей. Уже выполнена основная часть работ: из предусмотренных проектом 115,2 километра сетей проложено 74,9 километра (или 65%).

Основное теплоснабжение села Курчум обеспечивают котельные предприятия «Күршім». В связи с износом отдельных участков системы теплоснабжения ведётся комплексная работа по повышению их надёжности. Проводятся реконструкция котельной №5, ремонт котельной №3 и 0,8 километра теплосетей. В настоящее время реализуются проекты реконструкции котельной №6 и тепловых сетей.

Кроме этого, в Курчумском районе по программе «Одноэтажный Восток» в этом году идет строительство 15 одноэтажных домов на 30 квартир для многодетных семей и социально уязвимых слоёв населения.

«Важно достроить эти дома до конца года и принять меры для дальнейшего увеличения объёмов жилищного строительства в районе», - поставил задачу Нурымбет Сактаганов .

В Курчумском районе интернетом обеспечены 19 из 21 населённого пункта, охват населения составляет 97,3%. В селе Топтерек подключение госучреждений к интернету запланировано на будущий год. Работа будет вестись по национальному проекту «Доступный интернет» посредством подведения волоконно-оптической линии связи. В селе Ушбулак построено антенно-мачтовое сооружение, которое проходит регистрацию в государственном реестре. Сразу после этой процедуры должны заключить договор аренды с оператором сотовой связи для последующего размещения и установки оборудования базовой станции.

В первый день лета текущего года в селе Курчум открыли частный детсад на 140 мест. Продолжается стройка учебно-административного центра на 50 мест в селе Кыстау-Курчум благодаря офтейк-контрактам. На двух объектах сделали текущий ремонт. В Маралдинской средней школе ремонтируют систему отопления.

Вместе с тем, обновляется инфраструктура и районной больницы. Проводится капремонт двух лифтов и отдельного здания. Нурымбет Сактаганов поручил акиму района и руководителю управления здравоохранения ВКО провести работу по привлечению нужных медицинских кадров и обеспечить своевременное и качественное завершение ремонта райбольницы в с.Курчум.

В районе работают 27 объектов культуры и 102 спортивных объекта, которые должны оставаться востребованными общественными пространствами для жителей. За счёт внебюджетных средств в селе Куйган строится клуб. Кстати, в прошлом году в селе Курчум началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

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