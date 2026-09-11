В целях предупреждения нарушений требований законодательства Республики Казахстан, соблюдения норм служебной этики и формирования положительного имиджа государственной службы обращаем внимание государственных служащих на необходимость ответственного и корректного поведения при использовании социальных сетей и мессенджеров.

В настоящее время социальные сети являются публичной информационной площадкой, где личные публикации, фотографии, видеоматериалы, комментарии, статусы и иные размещенные материалы могут стать доступными широкому кругу лиц и повлиять на восприятие государственной службы и доверие граждан к государственным органам. В связи с этим, государственным служащим рекомендуется соблюдать ряд правил.

Разграничивать личные и официальные аккаунты.

Официальные страницы государственных органов, структурных подразделений и должностных лиц должны использоваться исключительно для размещения служебной информации в пределах предоставленных полномочий.

Личная страница государственного служащего является его личным информационным пространством, однако ее содержание не должно противоречить требованиям законодательства Республики Казахстан, ограничениям, установленным для государственных служащих, а также нормам «Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан».

При этом наличие пометки «личная страница» либо указание на то, что размещаемое мнение является личным, не освобождает государственного служащего от обязанности соблюдать установленные законодательством требования и нормы служебной этики.

Ответственно относиться к размещению публикаций, фотографий, видеоматериалов и статусов.

Необходимо воздерживаться от размещения в социальных сетях материалов, которые могут:

дискредитировать государственную службу или государственный орган;

создавать негативное представление о профессиональных и морально-этических качествах государственного служащего;

противоречить требованиям антикоррупционного законодательства;

свидетельствовать о возможном конфликте интересов;

содержать оскорбительные, нецензурные, провокационные или унижающие достоинство высказывания;

демонстрировать поведение, несовместимое с высоким статусом государственного служащего;

содержать сведения ограниченного доступа либо служебную информацию, не предназначенную для публичного распространения.

Особое внимание следует уделять статусам, историям (Stories), фотографиям и видеозаписям, поскольку даже кратковременная публикация может быть сохранена, распространена другими пользователями и стать предметом общественного обсуждения.

Не допускать публикаций, противоречащих антикоррупционным ограничениям.

Государственным служащим необходимо учитывать, что демонстрация в социальных сетях дорогостоящих приобретений, предметов роскоши, отдыха и иных материальных благ при отсутствии очевидного законного источника их приобретения может вызвать обоснованные вопросы со стороны граждан и негативно отразиться на репутации государственного служащего.

Недопустимо использовать социальные сети для рекламы либо продвижения коммерческой деятельности, услуг, товаров и иных видов деятельности, несовместимых с требованиями законодательства о государственной службе и противодействии коррупции.

Вместе с тем, следует исключить публикации, которые могут восприниматься как использование служебного положения, должности, государственных символов, ресурсов или авторитета государственного органа в личных интересах.

Соблюдать нормы служебной этики.

При ведении социальных сетей государственным служащим необходимо придерживаться принципов:

добропорядочности;

справедливости;

честности;

уважительного отношения к гражданам и коллегам;

корректности и сдержанности;

объективности;

ответственности за свои действия и высказывания.

Следует воздерживаться от публичных конфликтов с гражданами, коллегами и представителями государственных органов, оскорблений, угроз, уничижительных комментариев и участия в интернет-дискуссиях в форме, не соответствующей требованиям служебной этики.

Помнить о статусе государственного служащего.

Государственный служащий, независимо от того, использует он официальный или личный аккаунт, должен осознавать, что его публичное поведение может ассоциироваться с государственным органом, в котором он работает.

Перед публикацией любого материала рекомендуется задать себе несколько вопросов: Не нарушает ли это законодательство? Не противоречит ли это «Этическому кодексу»? Не создает ли публикация впечатление использования должности в личных интересах? Не может ли она негативно повлиять на авторитет государственной службы? Готов ли я объяснить содержание этой публикации руководству и гражданам?

При возникновении сомнений от размещения такой публикации целесообразно воздержаться.

Соблюдение требований законодательства и норм служебной этики должно обеспечиваться не только в рабочее время и при исполнении служебных обязанностей, но и при публичном поведении государственного служащего в информационном пространстве в той мере, в какой такое поведение затрагивает авторитет государственной службы и установленные законодательством ограничения.

Главная цель данных рекомендаций - не ограничение права государственных служащих на использование социальных сетей, а формирование ответственного цифрового поведения, предупреждение этических и коррупционных рисков и сохранение высокого авторитета государственной службы.