В Усть-Каменогорске пройдет книжный фестиваль «Shygys Book Fest-2026»

11 сентября в одном из самых красивых мест Усть-Каменогорска - Арбате - состоится книжный фестиваль «Shygys Book Fest-2026».

Организаторами мероприятия выступают ГУ «Управление культуры Восточно-Казахстанской области» и Восточно-Казахстанская областная библиотека имени А.С.Пушкина.

Главная цель фестиваля - поддержка идеи Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Читающая нация», популяризация чтения, поддержка местных авторов и талантливой молодежи, презентация их творчества публике, а также содействие издателям.

На фестивале гости смогут не просто полюбоваться литературой, но и открыть для себя новые произведения, проверить свои знания, пообщаться с авторами и первыми познакомиться с новинками.

В рамках фестиваля состоится презентации книги «Қабанбай», изданной при спонсорской поддержке Есенбека Айтказыулы Мейирбаева.

По инициативе известной предпринимательницы Усть-Каменогорска, основательницы центра развития «SAMGA» Алии Конилхан, будет представлен театрализованный перформанс «Болыс болдым, мінеки...», созданный по мотивам произведений Абая Кунанбаева, а молодежный театр «Шабыт» под руководством актера и режиссера Ертая Хасенова подарит горожанам отличное настроение. Поскольку ключевая задача мероприятия — популяризация книг, местные издательства и книжные магазины организуют ярмарку-продажу своей продукции.

Гостей ждет насыщенная культурная программа: встречи с писателями и известными личностями, автограф-сессии, книжная ярмарка, буккроссинг, тематические выставки, презентации свежих изданий, арт-пространство, интеллектуальные конкурсы с призами, творческие мастер-классы и интерактивные игровые зоны, а также возможность приобрести понравившуюся книгу и получить личную подпись автора.

В проведении фестиваля принимают участие городские и районные библиотеки региона, каждая из которых подготовит уникальные выставки, игровые площадки и творческие локации.

«Shygys Book Fest-2026» - это современная культурная площадка, содействующая диалогу между читателем и автором.

Главная идея фестиваля - формирование читающего, мыслящего и образованного общества, ведь читающая нация - это нация, стремящаяся к знаниям, а образованное поколение - будущее нашей страны.

Фестиваль пройдет с 14:00 до 19:00.