Аким ВКО обозначил приоритеты развития района Самар

Сегодня аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов провёл отчётную встречу с жителями района Самар.

Как сообщил аким области Нурымбет Сактаганов, утверждён план развития района Самар на ближайшие четыре года. Прочную основу для этого развития составляют горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, малый и средний бизнес, а также высокий туристический потенциал.

За 7 месяцев этого года объём валовой продукции сельского хозяйства в районе вырос на 3,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составил 5,2 млрд теңге. В районе работают 385 крестьянских хозяйств.

Развивается и животноводство. В районе действует одна откормочная площадка вместимостью 200 голов. За семь месяцев во всех категориях хозяйств произвели 2,7 тысяч тонн мяса и 3,6 тысяч тонн молока.

Особое внимание в районе Самар уделяется развитию орошаемого земледелия. Из закреплённых почти пяти тысяч га в этом году орошается 1,2 тысяч гектаров, что в 2,3 раза больше, чем в прошлом году.

В районе активно внедряются современные технологии орошения. Самарский аграрно-технический колледж совместно с ТОО «Еңбек-Агро» внедрил капельное орошение на 220 гектарах посевов подсолнечника и дождевальное орошение на 86 гектарах посевов кукурузы.

Аким области поставил перед акимом района и руководителями профильных управлений задачу активизировать работу по вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозземель и укреплению кормовой базы.

Сегодня в районе зарегистрировано свыше полусотни объектов размещения туристов. За первое полугодие район посетили почти 7000 туристов. А объём услуг в сфере размещения вырос на 41%. Однако туризму сложно развиваться без соответствующей инфраструктуры. Так, за последние полтора года отремонтирован 51 километр автодороги «Кокпекты – Самар – Васильевская переправа».

В районе улучшено качество мобильной связи. Ведётся системная работа по благоустройству побережья, повышению уровня безопасности и созданию комфортных условий для отдыхающих.

В селе Миролюбовка установили санитарно-гигиенический модуль для граждан с ограниченной мобильностью, а в феврале этого года открыли новый фельдшерско-амбулаторный пункт для обслуживания жителей и отдыхающих.

Одним из перспективных проектов является создание туристско-рекреационной зоны «Арбат» на побережье Бухтарминского водохранилища. Сегодня разрабатывается соответствующий проект.

Кроме того, в партнёртстве с гостиничной компанией «Pana Asia» возведут современную гостиницу с объёмом инвестиций около двух миллиардов теңге.

Нурымбет Сактаганов отметил необходимость активизировать работу по привлечению новых инвестиций в туристическую отрасль и сопровождению действующих проектов.

Протяжённость дорожной сети района Самар ныне составляет около 466 километров. В этом году в районе проводят средний ремонт 46 километров дорог областного значения.

Кроме того, в рамках программы «Одноэтажный Восток» в этом районе в нынешнем году планируется построить 35 одноэтажных домов на 70 квартир для многодетных семей и социально уязвимых категорий населения.

Интернет провели в 17 из 22 населённых пунктов, в которых проживает примерно 96% жителей.

Аким области поручил акиму Самарского района и Управлению цифровизации и архивов ВКО разработать план по обеспечению оставшихся населённых пунктов интернетом и услугами связи, определить возможные технические решения и сроки реализации.

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