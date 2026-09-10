Киберугрозы растут: как защитить цифровые системы?

Сегодня сотрудники Управления цифровизации и архивов Восточно-Казахстанской области приняли участие в информационном мероприятии, посвящённом актуальным вопросам кибербезопасности.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы повышения культуры кибербезопасности, обеспечения информационной безопасности, предупреждения современных киберугроз и безопасного использования цифровых ресурсов.

Участники ознакомились с актуальными направлениями в сфере кибербезопасности и получили практические рекомендации по повышению уровня информационной защиты.

Мероприятие направлено на повышение осведомлённости сотрудников государственных органов о киберугрозах и совершенствование навыков безопасной работы в цифровой среде.