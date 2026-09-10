В Самарской районной больнице планируется провести модернизацию

Аким ВКО Нурымбет Сактаганов посетил Самарскую районную центральную больницу и ознакомился с планами по модернизации медицинского учреждения.

Больница оказывает жителям Самарского района полный спектр медицинских услуг - от экстренной и первичной медико-санитарной помощи до консультативно-диагностической, специализированной, стационарной и стационарозамещающей помощи.

К медицинской организации прикреплены почти 10,5 тысяч жителей. По итогам минувшего года зарегистрировано больше 57 тысяч посещений поликлиники. Из них 38,5 тысяч приходится на взрослых, свыше 15 тысяч - на детей до 14 лет и около 3,5 тысячи на подростков.

Круглосуточный стационар больницы рассчитан на 38 коек. Из них 23 терапевтического и 15 хирургического профиля. В прошлом году лечение в стационаре прошли более 700 пациентов, ещё 881 человек получил медицинскую помощь в дневном стационаре.

Сегодня в медучреждении работает 201 сотрудник: 28 врачей и 91 медработник среднего звена.

Основные корпуса больницы и поликлиника были построены в 1973 году. В рамках модернизации планируется обновить здания, улучшить инженерную инфраструктуру и привести условия в медицинских отделениях в соответствие с современными требованиями.

Отметим, что в прошлом году в больнице был проведён капремонт лифтовой шахты и установлен новый пассажирский лифт для транспортировки пациентов.

Финансовую поддержку проводимым работам оказывает меценат Айдын Рахимбаев.

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