В ВКО в селе Кулынжон открыли новый интернат и спорткомплекс

В селе Кулынжон района Самар к 60-летию школы Qulynzhon Mektebi открыли новый интернат и спортивный комплекс. К юбилею также приурочен старт программы модернизации районного здравоохранения. В торжественных мероприятиях приняли участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов и меценат Айдын Рахимбаев.

Новые объекты расширяют возможности для школьников из Кулынжона и других сёл района. В интернате созданы комфортные условия для проживания детей из отдалённых населённых пунктов, а в спортивном комплексе можно регулярно заниматься физической культурой.

Поздравляя учеников, педагогов и родителей, Нурымбет Сактаганов подчеркнул, что развитие сельских школ помогает решать поставленную Главой государства задачу - обеспечить детям равные возможности для качественного образования.

«Родители должны быть уверены, что и в селе их ребёнок получит хорошее образование, будет жить в безопасных условиях и заниматься любимым спортом. Именно такие возможности открывают этот интернат и спортивный комплекс. Для нас важно, чтобы у сельских детей было больше выбора и пространства для развития своих способностей. Благодарю Айдына Рахимбаева за заботу о родном селе и проекты, которые будут служить его жителям многие годы», - отметил аким области.

Школа Qulynzhon Mektebi на протяжении 60 лет объединяет несколько поколений сельчан. Открытие новых объектов стало продолжением работы по её развитию и поддержке детей из населённых пунктов района.

«Здесь я окончил школу и встретил учителей, которых помню по сей день. Для меня важно, чтобы у детей из нашего района были возможности, которых в своё время не было у нас. Хочется, чтобы здесь они могли получить хорошее образование, заниматься спортом, а их семьи - рассчитывать на доступную медпомощь. Поэтому мы поддерживаем и школу, и обновление здравоохранения всего района», - подчеркнул Айдын Рахимбаев.

Программа модернизации медицинской сети района Самар рассчитана на ближайшие два года. Она предусматривает ремонт центральной больницы, фельдшерско-акушерских и медицинских пунктов. Здесь намерены приобрести первый для района компьютерный томограф и реанимобиль.

Медучреждения планируют подключить к интернету Starlink, чтобы расширить возможности онлайн-консультаций с ведущими врачами страны. На развитие родного края Айдын Рахимбаев направил около 11 миллионов долларов личных средств. Эта сумма объединяет уже реализованные образовательные проекты и долгосрочную программу обновления здравоохранения.

Для сельских семей такие перемены - это возможность обучения детей рядом с домом и получения нужной врачебной помощи в своём районе.

Аким области добавил, что развитие сельских школ и создание современных условий для детей останутся в числе приоритетов работы областного акимата.

(При использовании текстов и фотографий ссылка на пресс-службу акима ВКО обязательна).