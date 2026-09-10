В селе Самарское впервые за 40 с лишним лет открылась новая начальная школа

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов прибыл с рабочей поездки в район Самар. Здесь аким ознакомился с работой недавно открывшейся в селе Самарское начальной школы им.Ыбырая Алтынсарина.

Новое здание школы, введённое в эксплуатацию 1 сентября, рассчитано на 150 учеников. Впервые за более чем 40 лет в этом селе появилось новое школьное здание.

Общая площадь современного двухэтажного объекта, построенного за счёт областного бюджета, - почти 4.000 квадратных метров. Здесь созданы все важные условия для качественного образования и всестороннего развития детей.

В школе работают современные учебные кабинеты, спортивный зал, библиотека и столовая. Кроме этого, предусмотрены кабинет логопеда, детский мини-центр и площадка для мини-футбола. В новом учебном году в районе Самар в первый класс пошли 172 ребёнка, из них - 14 учатся в начальной школе имени Ыбырая Алтынсарина.

Во время посещения школы Нурымбет Сактаганов осмотрел оснащение учебных кабинетов, оценил созданные для детей условия и ознакомился с работой учебного заведения. Глава региона отметил, что модернизация сельских школ - важная составляющая обеспечения равных возможностей для получения качественного образования независимо от места проживания детей.

«По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева ведётся работа по улучшению инфраструктуры организаций образования. В сельских школах должны быть такие же условия, как и в городских. Ученики должны получать современное образование в комфортных классах. Мы продолжим работу в этом направлении», - сказал аким области.

Открытие новой школы стало для Самарского не только вводом в эксплуатацию важного социального объекта, но и новой возможностью для сельских детей учиться в современной среде, заниматься спортом и творчеством.

(При использовании текстов и фотографий ссылка на пресс-службу акима ВКО обязательна).