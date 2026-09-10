В ВКО порядка 900 восточноказахстанцев присоединились к марафону «Читающая нация»

В Восточно-Казахстанской области набирает участников республиканский марафон «Кітап оқитын ұлт» («Читающая нация»). С начала регистрации 1 сентября к нему присоединились более 900 человек - это школьники, студенты, педагоги, родители, госслужащие и другие любители книг.

Марафон охватывает семь направлений: «Читающая школа», «Читающая семья», «Читающий педагог», «Читающий колледж», «Читающий университет», «Читающий государственный служащий» и «Читающий интеллектуал». Больше всего участников в регионе зарегистрировалось по направлению «Читающая школа». Активно присоединяются государственные служащие и педагоги.

Для участников планируют организовать совместные чтения, обсуждения произведений, литературные встречи, дискуссии и творческие конкурсы. Ознакомиться с рекомендованной литературой помогут книжные выставки и обзоры. Отдельное внимание уделят семейному чтению, объединяющему детей и родителей.

В организациях образования уже определены ответственные за проведение марафона. Региональный центр «Өркен» Управления образования ВКО провёл онлайн-брифинг, на котором специалисты разобрали порядок регистрации, информационного сопровождения и подготовки мероприятий.

Узнать о правилах участия, списках книг и способах регистрации можно на официальных сайтах и страницах организаций образования в социальных сетях. Напомним, регистрация участников началась в первый день осени.

Главная цель марафона - пробудить интерес к книгам, развить читательскую грамотность и сделать чтение частью повседневной жизни. По его итогам в области определят самых активных читателей и организации образования, представив их опыт и лучшие результаты.

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