В Восточно-Казахстанской области с самого утра активно идет голосование на внеочередных выборах депутатов маслихатов РК.

Многие идут на выборы семьями, вместе с соседями и друзьями. Среди избирателей - представители разных поколений: от впервые голосующих граждан до аксакалов.

На избирательных участках - праздничная атмосфера. За соблюдением порядка и прозрачностью процесса следят наблюдатели.

По данным областной избирательной комиссии, голосование организовано на всех 534 избирательных участках. В списки избирателей региона включены 484 350 человек.