В Казахстане начались внеочередные выборы депутатов маслихатов. В Восточно-Казахстанской области ровно в 7:00 утра открылись 534 избирательных участка.

В день голосования жителям, которые пришли на избирательные участки одними из первых, оказали особое внимание и вручили подарки.

Так, на избирательном участке №895 первой проголосовала Сандыгаш Владимировна Нуртазина. На всех участках первым избирателям также вручили подарки, создав праздничную атмосферу. Цель данной акции - подарить избирателям хорошее настроение и выразить благодарность жителям, которые одними из первых пришли на избирательные участки.

Избирательная кампания в регионе с раннего утра проходит в организованном порядке.