Сегодня в стране проходят внеочередные выборы депутатов маслихатов всех уровней. Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов сделал свой гражданский выбор и утром проголосовал на избирательном участке №1193 в Усть-Каменогорске.

Глава региона пришел на участок вместе с родителями, супругой и детьми. Уже с раннего утра здесь наблюдалось большое количество избирателей. Поток жителей, пришедших отдать свои голоса, не прекращался. В школьных коридорах и возле участка было многолюдно. Настроение у граждан приподнятое. Одни приходили целыми семьями, другие встречались с соседями и обменивались мнениями.

На территории школы, где расположен избирательный участок, организовали ярмарку. Здесь была представлена местная продукция, что создавало для жителей праздничную атмосферу. Таким образом, политическая кампания, наряду с гражданской активностью стала и общественным мероприятием, объединившим жителей города.

В Восточном Казахстане работают 534 избирательных участка. Все они обеспечены необходимым оборудованием, кабинками для голосования, урнами, а также средствами для граждан с ограниченными возможностями.

Всего в списки избирателей региона включены 484 350 человек. За депутатские мандаты маслихатов борются 577 кандидатов, из них - 528 выдвинуты по одномандатным избирательным округам, еще 49 включены в партийные списки. По одномандатным округам на места в областном маслихате претендуют 48 кандидатов, в городских маслихатах – 108, в районных маслихатах – 372 кандидата.

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