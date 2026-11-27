В областном центре, в рамках проекта «Туған жер – алтын бесігім», проходят Дни культуры Уланского района. Двухдневная программа не только знакомит жителей Усть-Каменогорска с историей и культурой района, но и представляет его творческий потенциал, предпринимательские возможности и сельскохозяйственную продукцию.

Сегодня, 27 ноября, в мероприятиях первого дня Дней культуры принял участие аким ВКО Нурымбет Сактаганов. Глава региона посетил выставку «Ұлан шеберлері», организованную в фойе областной филармонии, где ознакомился с работами местных мастеров и товаропроизводителей.

На выставке представлены изделия мастеров Уланского района с национальным колоритом, а также авторские работы. Кроме того, вниманию посетителей представлена выставка картин, посвященная международному фестивалю «Шығыс салбурыны». В этих произведениях ярко отражены охотничьи традиции казахского народа, уклад жизни, тесно связанный с природой, и национальная самобытность.

Еще одной особенностью выставки стала продукция предпринимателей и сельхозтоваропроизводителей района. Посетителям презентовали натуральный мед, кумыс, шубат, молочную продукцию, различные виды курта, мясные и колбасные изделия, изделия из рогов марала, травяные чаи и разнообразные полуфабрикаты. Интерес у гостей вызвали такие необычные продукты, как яйца страуса и запеченная в печи осетровая рыба.

Затем состоялся праздничный концерт «Ұлы мекен – туған елім». Артисты Уланского района подарили зрителям яркие выступления. Они продемонстрировали культурную жизнь и творческий потенциал района, подарив публике особые впечатления.

28 ноября, в Усть-Каменогорске, на территории оптово-розничного торгового центра «Алтай» (ул. Жибек жолы, 44), с 8:00 до 12:00, состоится сельскохозяйственная ярмарка Уланского района.

Горожане смогут приобрести говядину, баранину, конину, мясо птицы и марала, натуральный мед, овощи, гречневую крупу, молочную продукцию и куриные яйца. Поскольку товары будут представлены непосредственно местными производителями, у жителей будет возможность приобрести качественные продукты питания по доступным ценам.

В 11:00 на площадке ярмарки состоятся народные спортивные состязания по поднятию гири, перетягиванию каната и армрестлингу.

В 12:00 в торговом комплексе «MAXI MALL» будет организован сольный концерт народного фольклорного ансамбля «Бескөл» под названием «Ұланым менің – ұраным». С 9:00 до 18:00 в спортивном зале школы №40 пройдет областной открытый турнир по футзалу на Кубок акима Уланского района.

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