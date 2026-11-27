Сегодня аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов посетил санаторий «Изумрудный» в Глубоковском районе и ознакомился с проделанным ремонтом. Санаторий расположен в горном селе Ульбинском и является одним из объектов отдыха, способствующих развитию туристического потенциала региона. Основанный в 2000 году, сегодня он предлагает возможности для лечения, оздоровления и отдыха на природе.

В санатории обновили инфраструктуру и создали условия для комфортного пребывания гостей.

Здесь предлагают лечебно-оздоровительные процедуры, массаж, физиотерапию, лечение пантами и грязями, различные виды ванн и другие услуги. Для активного отдыха предусмотрены спортивные площадки, бассейн, детская игровая площадка, а также возможность рыбалки.

Глава региона ознакомился с работой санатория и отметил значимость предпринимателей, развивающих туристическую отрасль.

«Восточный Казахстан обладает большим туристическим потенциалом. У нас немало уникальных природных достопримечательностей, гор, лесов, озёр и мест отдыха, привлекающих туристов. Эффективное использование этих возможностей и развитие туристической инфраструктуры остаются одними из важных задач. Особую роль в этом играют восточно-казахстанские предприниматели, которые ответственно относятся к своему делу и вносят вклад в развитие региона. Уверен, что благодаря таким трудолюбивым людям, как Александр Чиликин, туристическая отрасль будет развиваться дальше, открывая новые возможности», – отметил Нурымбет Сактаганов.

Глава области вручил Александру Чиликину медаль «Ерен еңбегі үшін», присуждённую Указом Президента Республики Казахстан.

Отметим, что санаторий «Изумрудный» продолжает принимать гостей, желающих отдохнуть на природе и укрепить здоровье. Здесь имеется 27 номеров различных категорий. Развитие подобных объектов способствует повышению туристической привлекательности Восточного Казахстана.

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