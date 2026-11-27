Сегодня в областном центре ВКО отметили День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. В торжественном мероприятии участвовал и аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

Праздник начался с выставки продукции местных производителей - она развернулась в фойе областной филармонии.

Здесь представили широкий ассортимент продуктов, выпускаемых в регионе.

После знакомства с экспозицией участники переместились в концертный зал. Здесь с поздравительным словом выступил глава области.

«Сегодняшний праздник объединяет людей, чей ежедневный труд обеспечивает развитие сельского хозяйства, производство продуктов питания и продовольственную безопасность региона. Агропромышленный комплекс - одно из ключевых направлений экономики Восточного Казахстана. За его достижениями стоят тысячи сельских тружеников, фермеров и работников перерабатывающей промышленности, их профессионализм и преданность своему делу. Благодаря этому, казахстанцы получают качественную отечественную продукцию, развиваются сельские территории и укрепляется экономика нашей области. Поздравляю всех с праздником!» – отметил Нурымбет Сактаганов.

Несмотря на непростые погодные условия, восточно-казахстанские аграрии сохраняют положительную динамику. С начала года объём валовой продукции сельского хозяйства достиг 460 млрд. теңге - это на 4% больше, чем за такой же период прошлого года.

Восточный Казахстан входит в число ведущих продовольственных регионов республики. По производству растительного масла, рассольных сыров и мёда область занимает первое место в Казахстане.

По выпуску плавленых сыров, консервов, свежей рыбы и колбасных изделий - второе.

Регион входит в тройку лидеров по производству мяса птицы, гречневой крупы, кумыса и курта.

Отдельное внимание уделяется развитию животноводства и молочной отрасли. По объёму производства молока в сельхозформированиях Восточный Казахстан занимает третье место в стране.

За последние три года в рамках программы льготного кредитования проектов АПК реализовано семь проектов по строительству и расширению молочно-товарных ферм. Их общая мощность - 5 300 голов, а производственные возможности позволяют получать больше 40 тысяч тонн молока в год. Благодаря господдержке, некоторые эти хозяйства вошли в десятку лучших молочных ферм Казахстана.

Развитие животноводства требует и современной ветеринарной инфраструктуры, поэтому в 2026 году в ВКО строят 32 новых ветеринарных пункта. Они позволят ветеринарную помощь в сёлах сделать ещё доступнее и оперативнее, а также поддерживать стабильную эпизоотическую обстановку.

В завершение торжественной части аким области наградил работников, которые вносят значительный вклад в развитие отрасли, ветеранов сельского хозяйства и победителей в нескольких номинациях.

Праздник продолжился концертом.

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