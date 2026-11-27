27–28 ноября, в рамках акции «Туған жер – алтын бесігім», в городе Усть-Каменогорске пройдут Дни Уланского района.

Основная цель мероприятия – популяризация историко-культурного наследия, национальных ценностей и традиций Уланского района, знакомство жителей областного центра с его культурой и творческим потенциалом, представление изделий мастеров народного творчества и продукции местных предпринимателей, а также проведение сельскохозяйственной ярмарки для обеспечения населения качественной продукцией по доступным ценам.

27 ноября, в рамках Дней Уланского района, запланирован ряд познавательных и культурных мероприятий.

В 11:00 в конференц-зале Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А. С. Пушкина (ул. Казахстан, 102) состоится интеллектуальный конкурс «Ұланым – туған жерім, тұғырым», посвящённый уникальной природе, достопримечательностям и особенностям Уланского района.

В 17:00, в фойе Восточно-Казахстанской областной филармонии (ул. Протозанова, 43), состоится выставка изделий мастеров народного творчества «Ұлан шеберлері», на которой будут представлены работы местных ремесленников. Посетители также смогут ознакомиться с выставкой картин «Шығыс салбурыны».

В рамках мероприятия предприниматели и сельхозтоваропроизводители района представят широкий ассортимент продукции местного производства. В числе представленных товаров - страусиные яйца, запеченная осетрина, мясные и колбасные изделия, продукция из пантов марала, молочная продукция, различные виды курта, кумыс, шубат, натуральный мёд, травяные чаи, мясная продукция в вакуумной упаковке и разнообразные полуфабрикаты. Свою продукцию также представит тепличный комплекс «Жер-Су».

Гости мероприятия смогут ознакомиться с ассортиментом местной продукции и продегустировать отдельные виды товаров, представленных производителями района.

В 18:00, в концертном зале Восточно-Казахстанской областной филармонии (ул. Протозанова, 43), состоится концерт художественной самодеятельности Уланского района «Ұлы мекен – туған елім».

28 ноября, с 8:00 до 12:00, на территории оптового торгового центра «Шығыс-Алтай» (ул. Жибек жолы, 44) пройдёт сельскохозяйственная ярмарка продукции Уланского района.

Для жителей областного центра будет организована реализация широкого ассортимента сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей, включая говядину, баранину, конину, свинину, мясо птицы, мясо марала, натуральный мёд, овощи, гречневую крупу, молочную продукцию и куриные яйца. Ярмарка предоставит жителям возможность приобрести качественную продукцию отечественного производства по доступным ценам.

В 11:00 на площадке ярмарки состоятся народные спортивные состязания по поднятию гири, перетягиванию каната и армрестлингу.

В 12:00 в торгово-развлекательном комплексе «MAXI MALL» (ул. Каныша Сатпаева, 51) народный фольклорный ансамбль «Бескөл» представит жителям и гостям города Усть-Каменогорска сольный концерт «Ұланым менің – ұраным».

Кроме того, с 9:00 до 18:00 в спортивном зале КГУ «Общеобразовательная школа №40» (ул. Увалиева, 5/1) состоится областной открытый турнир по футзалу на Кубок акима Уланского района.

Дни Уланского района станут значимым культурным событием, направленным на сохранение и популяризацию исторического наследия родного края, национального искусства и традиций, а также на знакомство жителей областного центра с достижениями и потенциалом района.

Приглашаем всех жителей и гостей города Усть-Каменогорска принять участие в культурных мероприятиях и стать частью праздника, посвящённого родному краю!