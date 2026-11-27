Новогодние салюты и петарды создают праздничное настроение, но при неправильном использовании могут привести к травмам и пожарам. Для того, чтобы не допустить несчастных случаев и незаконной торговли в Восточно-Казахстанской области проводится первый этап ОПМ «Пиротехника».

Полицейские проверяют магазины и другие точки продажи пиротехники. Особое внимание уделяется наличию лицензий и сертификатов, а также соблюдению требований к хранению и реализации продукции.

На сегодняшний день проверены четыре юридических лица, имеющих лицензии на продажу пиротехники. Кроме этого, проведено 75 мероприятий по установлению оптовых поставщиков несертифицированной продукции. Нарушений не выявлено.

Параллельно ведётся профилактическая работа с детьми. Сотрудники полиции, совместно с представителями ДЧС, провели 230 лекций в школах и других организациях образования, напомнив учащимся об опасности самостоятельного использования пиротехники и правилах пожарной безопасности.

Полиция призывает жителей покупать фейерверки и петарды только в специализированных торговых точках с необходимыми разрешительными документами. Не приобретайте такую продукцию с рук и на стихийных рынках. Перед запуском обязательно изучите инструкцию и соблюдайте меры безопасности. Приобрести пиротехнические изделия жители области могут по следующим адресам: г.Усть-Каменогорск - ТОО «Улан» - ул. Виноградова, 17А (ТД «Дос-Нар»); ул. Бажова, 33/1 (ТД «Самал»); ул. Казахстан, 62 (ТД ADK RIVER); ТОО «СТиК» — пр. К. Сатпаева, 51 (ТД «MAXI MALL»); ул. Жибек Жолы, 1 (ТД «Магнум»); ул. Бажова, 110 (ТД «АДК»); ТОО «PANNDA» - пр. К. Сатпаева; 84 (ТД «Fresh Market»); г.Риддер - ТОО «Улан» - ул. Независимости, 39 (ТД «Валентина»); г.Алтай - ТОО «Алтай Салют» - ул. Первомайская, 23/2.

Источник: ДП ВКО