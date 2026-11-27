28 ноября, в Восточно-Казахстанской областной филармонии, состоится концерт «Симфония дружбы» международного фестиваля симфонической музыки «Алтай - сердце Евразии».

Главная цель фестиваля - сближение музыкальных культур разных стран, укрепление международных творческих связей, развитие симфонического искусства, а также популяризация дружбы и сотрудничества между народами посредством искусства.

В концертной программе выступит симфонический оркестр акима Восточно-Казахстанской области. Главный дирижёр оркестра - Заслуженный деятель Республики Казахстан Александр Галсанов. В программе выступят солистка Восточно-Казахстанской областной филармонии, Мәдениет саласының үздігі Ботагоз Жумабекова.

Среди приглашённых гостей фестиваля – известные композиторы и профессиональные музыканты из Казахстана, России, Монголии и Узбекистана.

В числе гостей - Заслуженный деятель РК, композитор Серик Еркимбеков, председатель Алтайского отделения союза композиторов России Ольга Дюжина (г.Барнаул), Президент Монгольского союза композиторов Алтангэрэл Хишигтогтохын (г.Улан-Батор), главный дирижёр Монгольского национального оркестра Марин-хур Тувшинсайхан Дэлгэрсайхан, музыкант-лимбист Махбал Лхагваггэрэл, композитор, член и исполнительный директор Союза композиторов и бастакоров Узбекистана, лауреат международных конкурсов Акмал Сафаров из Узбекистана.

В рамках международного фестиваля музыкальные традиции разных стран объединятся с профессиональным исполнительским искусством, открывая зрителям многогранный мир симфонической музыки.

Фестиваль «Алтай - сердце Евразии» – это значимое международное культурное событие, направленное на укрепление культурных связей между странами и развитие творческого сотрудничества посредством искусства.

Дата и время проведения: 28 ноября, 15.00.

Место проведения: г. Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, 43, концертный зал Восточно-Казахстанской областной филармонии.