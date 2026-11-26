Во время рабочей поездки по Уланскому району аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов посетил фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Мамай батыр и Основную школу имени Амангельды в селе Баяш Утепов. Основное внимание было уделено состоянию зданий, условиям работы специалистов и обучению детей.

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Мамай батыр размещается в здании 1976 года постройки. Медпункт рассчитан на 15 посещений в смену. Здесь работают четверо сотрудников, приём ведёт участковый врач Жадыра Калиаскарова. Врачебную помощь получают не только жители Мамай батыра, но и жители соседних аулов.

С учётом состояния здания аким области поручил управлению здравоохранения проработать вопрос строительства нового ФАПа, подготовить необходимую документацию и финансово-экономическое обоснование для дальнейшего рассмотрения проекта.

«Для сельских жителей доступность медицинской помощи имеет особое значение. Особенно когда один медицинский пункт обслуживает сразу несколько населённых пунктов. Необходимо проработать вопрос строительства нового здания, чтобы создать достойные условия и для пациентов, и для медработников», – отметил Нурымбет Сактаганов.

Ещё одним объектом посещения стала Основная школа имени Амангельды в с.Баяш Утепов. Здесь обучаются 24 школьника с 1-го по 9-й классы, ещё пятеро детей посещают предшкольную подготовку. В школе оборудованы семь учебных кабинетов, IT-кабинет, библиотека и столовая.

Во время осмотра обсудили состояние школьных помещений и вопросы, требующие первоочередного решения. Отдельное внимание уделили необходимости ремонта здания.

«В небольших сельских школах каждый ученик на счету. Независимо от того, сколько детей учится в школе, они должны иметь возможность получать образование в нормальных, безопасных и комфортных условиях. То же самое касается и медицинских учреждений. Будем последовательно прорабатывать вопросы, которые требуют решения», – подчеркнул глава региона.

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