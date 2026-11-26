В селе Бозанбай Уланского района открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Современный двухэтажный объект построен по госпрограмме «Ауыл – Ел бесігі». Теперь у сельчан, особенно детей и молодёжи, есть дополнительные возможности для занятий спортом рядом с домом.

Общая площадь комплекса составляет 1 225,3 квадратных метров. Строительство началось в мае 2021 года и завершилось в прошлом месяце.

В церемонии открытия участвовал аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов. Он отметил, что развитие спортивной инфраструктуры должно охватывать не только города, но и сельские населённые пункты.

«Каждый житель, независимо от места проживания, должен иметь возможность заниматься спортом и пользоваться современной инфраструктурой. Наш Президент Касым-Жомарт Токаев всегда подчёркивает, как важно, чтобы такие условия создавались и в наших сёлах страны», - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.

Сегодня в Восточно-Казахстанской области работают 1 658 спортивных сооружений. Ещё восемь объектов - на разных стадиях строительства. Среди них - физкультурно-оздоровительные комплексы в Улкен Нарыне, Маркаколе, Курчуме, Риддере и Зайсане, волейбольный центр в Усть-Каменогорске и другие объекты.

«Новый спортивный комплекс - это не просто здание, а вклад в здоровье и будущее подрастающего поколения. Уверен, что он станет центром спортивной и общественной жизни села, местом новых достижений и побед», - сказал руководитель ВКО.

Для сельчан из Бозанбая открытие комплекса стало долгожданным событием. Здесь можно будет заниматься спортом, укреплять здоровье и проводить свободное время с пользой.

ФОК дает еще больше возможностей жителям для занятий физкультурой и комфортной жизни в сельской местности.

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