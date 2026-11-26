В Усть-Каменогорске завершился CodeMasters Hackathon 9.0 - технологический хакатон, объединивший молодых разработчиков и IT-энтузиастов. По итогам соревнования три лучшие команды разделили призовой фонд в размере 1 000 000 теңге.

С 6 по 13 ноября, на базе регионального IT-хаба Oskemen Hub, прошёл CodeMasters Hackathon 9.0, организованный совместно с акиматом Восточно-Казахстанской области и Управлением цифровизации и архивов Восточно-Казахстанской области.

Основной задачей CodeMasters Hackathon 9.0 стала разработка веб-сайта для Управления цифровизации и архивов Восточно-Казахстанской области.

Хакатон стал важной площадкой для развития технологического потенциала молодёжи. Участники продемонстрировали свои навыки программирования, командной работы и разработки цифровых продуктов. На протяжении соревнования команды совершенствовали свои проекты, искали нестандартные подходы к поставленным задачам и готовились к финальной презентации.

Кульминацией мероприятия стал Pitch Day, в рамках которого участники представили результаты своей работы, продемонстрировали функциональные возможности разработанных IT-решений и их практическую значимость. По итогам финального этапа были определены сильнейшие команды, показавшие высокий уровень технической подготовки и качества реализации своих идей.

Победители CodeMasters Hackathon 9.0

I место - Tovarishestvo Alexandra - 500 000 тенге,

Команда Высшего IT-колледжа Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева.

II место - Whyred - 300 000 тенге.

III место - Arrakis - 200 000 тенге.

Команда Высшего IT-колледжа Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева.

Помимо денежных призов, участники получили брендированную продукцию от Oskemen Hub в качестве памятных подарков.

Особого внимания заслуживают достижения студентов Высшего IT-колледжа Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева, представители которого заняли сразу два призовых места. Этот результат демонстрирует высокий уровень подготовки молодых IT-специалистов региона и их способность применять полученные знания на практике.

CodeMasters Hackathon - это не просто соревнование разработчиков, а важный инструмент формирования региональной стартап-экосистемы. Подобные инициативы позволяют молодым талантам получать практический опыт, развивать предпринимательское мышление и делать первые шаги к созданию собственных технологических продуктов.

Проведение девятого CodeMasters Hackathon подтверждает последовательную работу Oskemen Hub по развитию IT-сообщества Восточного Казахстана, поддержке перспективных разработчиков и формированию благоприятной среды для технологического предпринимательства.

Oskemen Hub продолжает создавать возможности для молодых IT-талантов, превращая технологические идеи в реальные проекты и открывая новые перспективы для развития цифровой экономики Восточно-Казахстанской области.