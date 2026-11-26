В Oskemen Hub состоялся финальный этап Codemasters Hackathon 8.0, объединивший молодых разработчиков, студентов и школьников для работы над IT-решениями, ориентированными на анализ информации и выявление потенциальных рисков. Участники применили технические знания на практике, работали в командах и представили свои разработки экспертам. Общий призовой фонд хакатона составил 1 000 000 теңге.

Oskemen Hub выступает региональной площадкой развития IT-экосистемы и цифровых компетенций Восточно-Казахстанской области, объединяя молодёжь, разработчиков, образовательные организации и представителей IT-сообщества. Codemasters Hackathon 8.0 стал частью этой работы, предоставив участникам возможность применить свои навыки для решения практической задачи с использованием цифровых инструментов.

От идеи к работающему проекту

В течение хакатона команды работали над прототипами IT-решений, направленных на анализ данных, сопоставление информации из различных источников и выявление признаков, требующих дополнительного внимания. Перед участниками стояла задача разработать инструмент, который поможет систематизировать сведения и сделать процесс первичного анализа более удобным и эффективным.

Работа над таким кейсом потребовала от участников не только технических знаний, но и умения анализировать информацию, выстраивать логику работы решения и учитывать его практическое применение.

Хакатон организован Oskemen Hub совместно с акиматом Восточно-Казахстанской области и Управлением цифровизации и архивов Восточно-Казахстанской области.

Финальная защита и итоги хакатона

21 октября в рамках финального этапа команды представили свои проекты и продемонстрировали результаты проделанной работы. По итогам защиты были определены три команды-победителя.

1 место - amblackrust

Команда студентов Высшего IT-колледжа Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева.

Приз - 500 000 ₸.

2 место - KAFU

Команда студентов Казахстанско-Американского свободного университета.

Приз - 300 000 ₸.

3 место - ALEteam

Команда обучающихся Назарбаев Интеллектуальной школы.

Приз - 200 000 ₸.

Общий призовой фонд Codemasters Hackathon 8.0 составил 1 000 000 ₸. Победители получили денежные призы за представленные проекты и проделанную командную работу. Участникам вручили брендированный мерч Codemasters Hackathon 8.0.

Codemasters Hackathon 8.0 стал площадкой для развития технических компетенций, командной работы и поиска цифровых решений для прикладных задач. Участники получили возможность пройти путь от анализа поставленной задачи до создания прототипа и презентации результатов.

Подобный формат помогает школьникам и студентам развивать аналитическое мышление, осваивать современные инструменты разработки и получать опыт работы с задачами, приближенными к реальным профессиональным условиям.

Развитие таких инициатив укрепляет IT-экосистему Восточно-Казахстанской области и открывает молодым специалистам новые возможности для реализации собственных технологических идей.