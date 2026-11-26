Молодые разработчики представили IT-проекты: в Усть-Каменогорске подвели итоги Codemasters Hackathon 8.0
В Oskemen Hub состоялся финальный этап Codemasters Hackathon 8.0, объединивший молодых разработчиков, студентов и школьников для работы над IT-решениями, ориентированными на анализ информации и выявление потенциальных рисков. Участники применили технические знания на практике, работали в командах и представили свои разработки экспертам. Общий призовой фонд хакатона составил 1 000 000 теңге.
Oskemen Hub выступает региональной площадкой развития IT-экосистемы и цифровых компетенций Восточно-Казахстанской области, объединяя молодёжь, разработчиков, образовательные организации и представителей IT-сообщества. Codemasters Hackathon 8.0 стал частью этой работы, предоставив участникам возможность применить свои навыки для решения практической задачи с использованием цифровых инструментов.
От идеи к работающему проекту
В течение хакатона команды работали над прототипами IT-решений, направленных на анализ данных, сопоставление информации из различных источников и выявление признаков, требующих дополнительного внимания. Перед участниками стояла задача разработать инструмент, который поможет систематизировать сведения и сделать процесс первичного анализа более удобным и эффективным.
Работа над таким кейсом потребовала от участников не только технических знаний, но и умения анализировать информацию, выстраивать логику работы решения и учитывать его практическое применение.
Хакатон организован Oskemen Hub совместно с акиматом Восточно-Казахстанской области и Управлением цифровизации и архивов Восточно-Казахстанской области.
Финальная защита и итоги хакатона
21 октября в рамках финального этапа команды представили свои проекты и продемонстрировали результаты проделанной работы. По итогам защиты были определены три команды-победителя.
1 место - amblackrust
Команда студентов Высшего IT-колледжа Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева.
Приз - 500 000 ₸.
2 место - KAFU
Команда студентов Казахстанско-Американского свободного университета.
Приз - 300 000 ₸.
3 место - ALEteam
Команда обучающихся Назарбаев Интеллектуальной школы.
Приз - 200 000 ₸.
Общий призовой фонд Codemasters Hackathon 8.0 составил 1 000 000 ₸. Победители получили денежные призы за представленные проекты и проделанную командную работу. Участникам вручили брендированный мерч Codemasters Hackathon 8.0.
Codemasters Hackathon 8.0 стал площадкой для развития технических компетенций, командной работы и поиска цифровых решений для прикладных задач. Участники получили возможность пройти путь от анализа поставленной задачи до создания прототипа и презентации результатов.
Подобный формат помогает школьникам и студентам развивать аналитическое мышление, осваивать современные инструменты разработки и получать опыт работы с задачами, приближенными к реальным профессиональным условиям.
Развитие таких инициатив укрепляет IT-экосистему Восточно-Казахстанской области и открывает молодым специалистам новые возможности для реализации собственных технологических идей.