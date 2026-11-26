Сегодня в селе Таврическое Уланского района заложили капсулу в основание будущей птицефабрики яичного направления ТОО «ALTAY QUS». В церемонии принял участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

Это важный для региона инвестиционный проект, который позволит увеличить собственное производство продуктов питания, укрепить продовольственную безопасность и создать новые рабочие места.

Общий объём инвестиций составляет 5,5 млрд теңге. Проект предусматривает строительство пяти птичников, общей проектной мощностью 480 тысяч голов птицы. Ежегодно предприятие сможет производить до 150 миллионов штук яиц и 400 тонн мяса птицы.

Особое значение имеет экономический и социальный эффект проекта для Уланского района. После запуска предприятия здесь появится 150 постоянных рабочих мест. Это - новые возможности для трудоустройства местных жителей и дополнительный импульс для развития сельской территории.

Для Восточного Казахстана развитие собственного агропромышленного производства имеет принципиальное значение.

«Для нас принципиально важно, чтобы инвестиционные проекты не ограничивались созданием новых производственных мощностей, а приносили ощутимую пользу региону: способствовали развитию местного производства, созданию постоянных рабочих мест, расширению налоговой базы и укреплению продовольственной безопасности. Уверен, что птицефабрика «Altai Qus» станет новой точкой экономического роста Уланского района и внесёт весомый вклад в развитие агропромышленного комплекса Восточного Казахстана», - сказал глава ВКО Нурымбет Сактаганов.

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