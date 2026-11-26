В селе Первомайский Шемонаихинского района запущен цех по переработке овощей и фруктов, а также по производству мясной продукции. В городе Шемонаихе открылось предприятие общественного питания на 320 мест.

Об этих проектах, а также об экономических показателях района за десять месяцев 2026 года рассказал аким района Ержан Шурманов на брифинге в Региональной службе коммуникаций ВКО.

За первые десять месяцев 2026 года предприятия района произвели промышленную продукцию на сумму 152,9 млрд теңге. Объём производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 19,6% и достиг 40,7 млрд теңге. За этот период в экономику района привлечено 28,4 млрд теңге инвестиций.

Валовая стоимость продукции сельского хозяйства составила 51,2 млрд теңге. Аграрии собрали 111,1 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, а также 120,7 тыс. тонн масличных культур. Хозяйство «Сугатовское» приступило к реализации проекта по строительству и расширению товарной молочной фермы на 1000 голов. Объём инвестиций в проект составит 8,5 млрд теңге.

Что касается развития туризма, то на благоустройство экопарка «Марьин утёс» направлено 28,7 млн теңге. Здесь обустроили пешеходные дорожки, установили освещение, скамейки и урны. На территории парка разместили юрты, а также запустили проект конных прогулок.

В числе дальнейших планов - развитие зон отдыха вдоль реки Уба и строительство туристического объекта вблизи озера Лосиха. Среди других приоритетных направлений района - реализация инвестиционных проектов, создание новых рабочих мест и поддержка предпринимательства.

Источник: РСК ВКО