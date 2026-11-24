В Восточно-Казахстанской области контроль за соблюдением правил благоустройства проводится на постоянной основе. Сотрудники полиции, совместно с представителями местных исполнительных органов, выявляют нарушения, проводят рейдовые проверки и принимают меры по привлечению виновных к ответственности. Эта работа является частью «Таза Қазақстан» и реализуется в соответствии с принципом «Закон и порядок».

-С начала года в регионе выявлено 9 023 административных правонарушения, из них - 7 571 факт приходится на нарушение правил благоустройства, ещё 1 452 - на загрязнение мест общего пользования. Особое внимание уделяется выявлению несанкционированных мест складирования отходов. Так, обнаружено 214 стихийных свалок, 196 из которых уже ликвидированы. Работа по устранению оставшихся очагов загрязнения продолжается. Помимо этого, в адрес местных исполнительных органов и юридических лиц внесено 115 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений в сфере благоустройства, - сообщили в Департаменте полиции ВКО.

В Департаменте полиции подчёркивают, что работа по выявлению подобных фактов будет продолжена. Соблюдение требований благоустройства касается каждого — независимо от того, идёт ли речь о придомовой территории, улице или общественном пространстве.