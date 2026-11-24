В преддверии 35-летия Независимости Республики Казахстан в районе Улкен-Нарын проводится масштабная работа по развитию сельской инфраструктуры и повышению доступности ветеринарных услуг.

В селах Алтынбель, Новополяковка и Солоновка открылись новые ветеринарные пункты, которые уже введены в эксплуатацию и готовы обслуживать местных жителей.

Новые объекты позволят сельчанам получать ветеринарные услуги непосредственно по месту проживания, своевременно проводить осмотр сельскохозяйственных животных и необходимые профилактические мероприятия.

В экономике района Улкен-Нарын особое место занимает сельское хозяйство, в том числе животноводство. В этой связи повышение качества и доступности ветеринарных услуг является одним из важных условий сохранения здоровья поголовья скота, предупреждения инфекционных заболеваний и обеспечения устойчивого развития хозяйств.

Открытие новых ветеринарных пунктов направлено на улучшение инфраструктуры сельских населенных пунктов, укрепление ветеринарной безопасности и повышение качества услуг, предоставляемых сельским жителям.

Данная инициатива является наглядным примером системной работы, направленной на развитие сельских территорий, поддержку аграрного сектора и повышение качества жизни населения.

В селе Веселовка Веселовского сельского округа Глубоковского района также состоялось торжественное открытие нового ветеринарного пункта.

Новый объект позволит жителям округа получать необходимые ветеринарные услуги непосредственно по месту проживания, своевременно проводить профилактические мероприятия, а также обеспечивать надлежащий ветеринарный контроль за состоянием домашних и сельскохозяйственных животных.

Развитие ветеринарной инфраструктуры имеет особое значение для сельских территорий, где животноводство является одним из важных направлений хозяйственной деятельности и источником дохода для многих семей.

Всего в рамках плана на 2026 год в Восточно-Казахстанской области предусмотрено строительство 32 ветеринарных пунктов, трёх районных ветеринарных станций и 25 скотомогильников. На сегодняшний день более 70% предусмотренных объектов готовы к вводу в эксплуатацию.