История, служебные будни и современные технологии - с разными сторонами работы полиции познакомились учащиеся 4–5 классов школы-лицея «НұрОрда», посетившие Департамент полиции Восточно-Казахстанской области.

Для ребят организовали День открытых дверей, в ходе которого они побывали в музее департамента. Экспозиция познакомила школьников с историей органов внутренних дел, рассказала о сотрудниках разных поколений, их профессиональном пути и поступках, связанных с защитой правопорядка.

Затем внимание юных гостей переключилось на современную работу полиции. В Центре оперативного управления им продемонстрировали систему видеонаблюдения, объяснили, как с её помощью отслеживается обстановка на улицах и почему цифровые технологии стали важной частью обеспечения безопасности.

Особый интерес у школьников вызвала возможность увидеть работу полицейских не со стороны, а непосредственно в подразделениях. Ребята задавали вопросы, интересовались особенностями службы и узнавали, какие задачи ежедневно решают сотрудники органов внутренних дел.

Знакомство с профессией помогает формировать у детей представление об ответственности, дисциплине и значении закона в жизни общества. А возможно, для кого-то из участников встречи сегодняшний визит станет началом интереса к профессии полицейского.

Источник: ДП ВКО