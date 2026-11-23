В Восточно-Казахстанской области жители отдалённых и труднодоступных сёл начали получать доступ к высокоскоростному интернету. В этом году в 12 населённых пунктах региона установлено и запущено оборудование спутниковой связи. До конца декабря планируется установить оборудование спутниковой связи ещё в 4 населённых пунктах. Это расширит возможности сельских жителей в сфере образования, работы, обмена информацией и дистанционного получения государственных услуг.

Проект реализуется Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и АО «QMobile» при поддержке Управления цифровизации и архивов Восточно-Казахстанской области в рамках национального проекта «Доступный интернет».

В мае текущего года спутниковый интернет подключили в двух сёлах. Недавно работы завершились ещё в 10 населённых пунктах. Установленное оборудование позволяет подключаться к интернету со скоростью до 50 Мбит/с. Радиус покрытия составляет до 100 метров.

«Данная инициатива особенно важна для отдалённых сёл. Стабильный интернет позволяет жителям получать образование онлайн, работать дистанционно, общаться с близкими и пользоваться государственными услугами, не выходя из дома. Работа в рамках национального проекта «Доступный интернет» направлена на развитие цифровой инфраструктуры региона и сокращение цифрового разрыва между городом и селом. Спутниковые технологии позволяют обеспечить отдалённые населённые пункты современными услугами связи», - рассказали в Управлении цифровизации и архивов Восточно-Казахстанской области.