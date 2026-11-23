В ВКО создают условия для переезда и постоянного проживания новых жителей: от трудоустройства и поддержки предпринимательства до решения жилищного вопроса. Областной проект «Шығыс шақырады», являющийся региональной инициативой, подразумевает привлечение в область переселенцев.

Вначале проект предусматривал переселение в четыре района области. Сегодня аким области Нурымбет Сактаганов поручил его масштабировать, распространив и на все остальные районы региона. Кроме этого, аким области обратил особое внимание на то, что переселенцев необходимо обеспечить работой, а также создать достойные условия для комфортного проживания.

В восточный регион страны на сегодняшний день переехали 16 семей, и работа по привлечению востребованных специалистов и развитию сельских территорий продолжается.

Восточный Казахстан заинтересован в новых жителях, готовых работать, развивать собственное дело и связывать своё будущее с регионом. Здесь есть возможности для профессиональной реализации, предпринимательства и комфортной жизни. Для того, чтобы переезд не ограничивался только лишь сменой места жительства, в области формируют комплексную систему поддержки новых жителей.

Одним из основных инструментов этой работы стал региональный план «Шығыс шақырады». Напомним, он был принят в прошлом году и объединяет несколько направлений: привлечение квалифицированных кадров, поддержку предпринимательских инициатив, решение жилищных вопросов и создание условий для закрепления семей в ВКО.

В 2026 году в Восточный Казахстан переехали 67 человек в составе 16 семей. Новые жители обосновались в Риддере, Алтае, Глубоковском, Катон-Карагайском, Маркакольском, Уланском, Шемонаихинском районах, а также районах Улкен Нарын и Самар.

При этом работа с переселенцами не заканчивается после их прибытия. В центре внимания: дальнейшее обустройство семей, трудоустройство и их адаптация на новом месте. Из 26 прибывших соотечественников трудоспособного возраста, 23 уже получили постоянную работу, трое находятся в отпуске по уходу за ребёнком.

Восточному Казахстану нужны специалисты

Одно из приоритетных направлений – привлечение профессиональных кадров, особенно в районы и сёла, которые нуждаются в медиках, рабочих и в других востребованных специалистах. Для этого реализуется проект “Оңтүстік – Шығыс маманы”. Подходящим специалистам могут предоставить льготный ипотечный кредит на приобретение жилья, помочь с оплатой первоначального взноса посредством сертификата экономической мобильности.

Уже есть и первые результаты. Врач общей практики Гульсум Кенжебекова переехала в Риддер и воспользовалась возможностью: оформила ипотеку и приобрела квартиру. Ещё несколько специалистов, в том числе хирург и офтальмолог, переехавшие в Катон-Карагайский район, а также подземный горнорабочий в Риддере, сейчас оформляют документы для участия в проекте. Таким образом, в населённые пункты приезжают нужные специалисты и им помогают обустраиваться на новом месте.

Возможности для собственного дела

В области заинтересованы не только в привлечении наёмных работников, но и в людях с предпринимательской инициативой. Для них предусмотрен грант на открытие своего дела. В этом году переселенцам выдали 16 грантов. Предпринимательские проекты охватывают животноводство, сельское хозяйство, торговлю, производство и сферу услуг. Это возможность не просто получить поддержку на старте, а создать собственный источник дохода, развивать местную экономику и предоставлять рабочие места своим землякам.

Приоритет - жизнеспособным инициативам, которые могут приносить практическую пользу местным жителям.

Жильё – важное условие для переезда

Один из главных вопросов для семьи, которая решилась всё оставить и переехать в восточно-казахстанский регион, – это возможность приобрести собственное жильё. В ВКО развивают дополнительные механизмы решения этой задачи.

По проекту «Құтты өңір» предприниматели приобретают пустующие дома в сёлах, приводят их в порядок и предлагают новым жителям. Такой подход позволяет и решать жилищный вопрос переселенцев, и возвращать к жизни дома, которые долгое время оставались невостребованными.

Положительный пример уже есть в Маркакольском районе. Предприниматель Бауыржан Жаугашаров отремонтировал пять домов в с.Акбулак, и их приобрели переселенцы с использованием сертификатов экономической мобильности. В этом году предприниматели приобрели и отремонтировали ещё два дома в Маркакольском районе и селе Акбулак, которые приготовлены для реализации переселенцев в будущем году.

Ещё одним перспективным направлением можно назвать проект «Одноэтажный Восток». В планах - рассмотреть проект для приграничных территорий, с учётом объявленного Главой государства 2027 года, Годом строительства. Речь идёт о развитии индивидуального жилищного строительства и создании дополнительных условий для проживания семей в приграничных населённых пунктах.

Новые возможности - внутри области

Отдельное внимание уделяется добровольному переселению из городов в сельские территории. Программу утвердили еще весной, она ориентирована на трудоспособных граждан, готовых переехать из Усть-Каменогорска, Риддера и Алтая в сёла ВКО, а также поддержать развитие сельских территорий.

Так, на сегодня уже переехали 11 семей (из 36 человек): пять семей обосновались в Маркакольском районе, ещё шесть – в Катон-Карагайском районе.

Вся необходимая информация – в одном месте

Для того, чтобы потенциальным переселенцам было проще оценить возможности региона и принять взвешенное решение, разработан специальный информационный сайт «Шығыс шақырады» – altynqaqpa.kz.

На платформе - вся информация о мерах поддержки, условиях участия в программах, востребованных вакансиях и возможностях приобретения жилья в городах и районах Восточно-Казахстанской области. Здесь можно ознакомиться с фотографиями домов, их стоимостью и адресами, узнать о необходимых документах.

Главная цель – не просто привлечь людей в регион, а помочь им здесь реализоваться. Восточный Казахстан заинтересован в семьях, молодых специалистах, квалифицированных рабочих и предпринимателях, которые готовы работать, создавать, развивать свои инициативы и вносить вклад в будущее области. Для этого важно не только предлагать меры поддержки, но и последовательно развивать инфраструктуру, создавать рабочие места, решать жилищные вопросы и формировать условия, при которых у людей будет реальная причина остаться.

(При использовании текстов и фотографий ссылка на пресс-службу акима ВКО обязательна).