В рамках акции «Қауіпсіздік әр үйге» сотрудники ВКО, совместно с местными исполнительными органами, полицейскими, волонтерами и специалистами-электриками, проводят обходы жилых домов с печным отоплением, осматривают состояние печей, дымоходов и электропроводки. Жителям разъясняют правила эксплуатации обогревателей и напоминают о необходимости своевременной очистки дымоходов от сажи.

Особое внимание уделяется многодетным и малообеспеченным семьям, одиноким пенсионерам и людям с ограниченными возможностями. В их домах спасатели устанавливают датчики угарного газа и мониторят состояние после монтажа устройств.

«Профилактическая акция «Қауіпсіздік әр үйге» направлена на повышение культуры безопасности жителей. С приходом отопительного периода, как правило, увеличивается количество пожаров и случаи отравления угарным газом. Для того, чтобы стабилизировать обстановку проводится широкомасштабная профилактическая работа, особенно в тех домах, где уже создалась пожароугрожаемая ситуация. Всего с начала отопительного сезона пройдено более 20 000 тысяч домов, в которых обнаружены 9 000 нарушений. Среди них - неочищенные вовремя дымоходы отопительных печей, использование повреждённых и изношенных электроприборов, искрящиеся розетки. В 2758 домах, где проживают социально уязвимые семьи, 100% установлены датчики угарного газа», - сообщил исполняющий обязанности начальника ДЧС ВКО Фархат Амре.

Полицейские в ходе рейдов выявляют места проживания граждан, ведущих асоциальный образ жизни, проводят с ними определенную работу, ведь среди жертв пожаров, чаще всего те, кто ведет нетрезвый образ жизни, допускает неосторожность с огнем при курении.

Акция «Қауіпсіздік әр үйге» призвана реализовать комплекс мер по профилактике пожаров и направлена на объединение усилий организаций и служб в вопросах предупреждения пожаров, гибели граждан и случаев отравления угарным газом.

Источник: ДЧС ВКО