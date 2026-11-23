Когда необходимо уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС) при импорте? Почему сопроводительная накладная не заменяет налоговую декларацию? Как подтвердить нулевую ставку при экспорте, и чем опасна передача электронной цифровой подписи (ЭЦП) третьим лицам? На эти вопросы прозвучали ответы в ходе очередного прямого эфира проекта «Бизнес и налоги», который проводит Палата предпринимателей Восточно-Казахстанской области совместно с Департаментом государственных доходов по ВКО.

Темой встречи стало администрирование НДС при взаимной торговле в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Руководитель управления администрирования НДС в рамках ЕАЭС ДГД по ВКО Азамат Кнасилов разъяснил предпринимателям особенности импортных и экспортных операций, порядок оформления документов и наиболее распространенные нарушения.

Одним из главных вопросов стало налогообложение импортных товаров. Как пояснил Азамат Кнасилов, при ввозе продукции из России, Беларуси, Кыргызстана и Армении НДС уплачивается в Казахстане. С 1 января 2026 года базовая ставка налога составляет 16%. При этом отсутствие регистрации в качестве плательщика НДС не освобождает предпринимателя от обязательств по уплате налога при импорте.

Особое внимание было уделено двум документам - сопроводительной накладной на товары (СНТ) и заявлению о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по форме 328.00.

«СНТ подтверждает движение товара, а форма 328.00 предназначена для декларирования импорта и исполнения обязательств по уплате косвенных налогов. Эти документы не заменяют друг друга», - пояснил спикер.

Заявление по форме 328.00 необходимо представить не позднее 20-го числа месяца, следующего за налоговым периодом. В этот же срок, как правило, уплачивается НДС. Налоговые органы сопоставляют сведения документов с фактическим движением товаров.

Отдельно Азамат Кнасилов остановился на рисках передачи электронной цифровой подписи третьим лицам. По его словам, встречаются случаи, когда недобросовестные лица используют чужие ЭЦП для оформления крупных импортных операций. В результате предприниматели могут даже не подозревать о возникших от их имени налоговых обязательствах.

Еще один важный вопрос - подтверждение экспорта. При реализации товаров в государства ЕАЭС применяется нулевая ставка НДС, однако право на ее использование необходимо подтвердить документально в течение 180 календарных дней с даты отгрузки товара.

Реализация проекта «Бизнес и налоги» продолжается.

Источник: ПП ВКО