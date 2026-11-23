В Восточно-Казахстанской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) «Браконьер», направленного на защиту природных ресурсов, а также выявление и пресечение незаконной охоты, рыболовства и других нарушений природоохранного законодательства.

За период проведения ОПМ сотрудники полиции выявили 152 административных правонарушения.

Основная часть нарушений связана с несоблюдением правил охоты. По нарушению требований пользования животным миром и правил охоты зарегистрировано 119 фактов. Ещё 31 фактов касается рыболовства. За нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов, а также других водных животных к административной ответственности привлечены лица, не соблюдавшие установленные требования и ограничения при ловле рыбы.

Кроме того, пресечены два нарушения незаконной вырубки, уничтожения или повреждения деревьев и кустарников. Они квалифицированы по статье «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников».

Соблюдение правил охоты, рыболовства и природопользования - не формальность, а необходимое условие сохранения окружающей среды. За нарушение установленных требований предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.

Департамент полиции ВКО продолжит работу по предупреждению и пресечению браконьерства, а также других нарушений природоохранного законодательства.

Источник: ДП ВКО