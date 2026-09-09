В селе Самарское реализуется проект по обеспечению жителей качественной питьевой водой

В селе Самарское проект по обеспечению жителей качественной питьевой водой вышел на финишную прямую. Сейчас на объекте идут пусконаладочные работы. В ближайшее время новая система водоснабжения должна выйти на полную мощность.

Сейчас ведётся интенсивная работа по подготовке водопровода к запуску. Работы не прекращаются даже в ночное время — специалисты продолжают выполнять необходимые мероприятия круглосуточно.

Ранее сроки завершения проекта были перенесены из-за технических вопросов, которые выявили в ходе работ. Специалистам потребовалось устранить недостатки и выполнить дополнительные работы по соединению объектов системы.

Для полного запуска необходимо проложить ещё 3 километра водопровода. Новый участок соединит водозабор с резервуаром чистой воды в селе Самарское. Строительство этого участка планируется завершить до конца сентября.

Помочь завершить проект решила компания ТОО «Eiwaz». Аким района Самар Серик Женисов и директор компании Эрнст Нуртазин подписали меморандум о сотрудничестве. Компания за свой счёт и безвозмездно построит недостающий участок водопроводных сетей.

«Мы всегда готовы поддержать население района Самар. В рамках социальной ответственности бизнеса приняли решение выполнить эти работы за счёт собственных средств», — отметил Эрнст Нуртазин.

После завершения работ система будет полностью соединена и готова к эксплуатации. Жители села Самарское в скором времени получат качественную питьевую воду.

При этом сотрудничество ТОО «Eiwaz» с районом Самар не ограничится этим проектом. Компания намерена продолжить взаимодействие с районом и рассматривать участие в других перспективных проектах, направленных на развитие территории и поддержку населения.