На чемпионате Республики Казахстан по боксу среди молодежи, который прошел в Астане, спортсмены Восточно-Казахстанской области завоевали шесть наград. В их числе - две золотые, одна серебряная и три бронзовые медали.

Соревнования проходили с 15 по 22 ноября и собрали сильнейших молодых боксеров страны. Спортсмены, представлявшие ВКО, одержали победы над соперниками в нескольких весовых категориях и показали высокие результаты.

Золотые медали чемпионата завоевали Арман Мырсабит, выступавший в весовой категории до 50 кг, и Жумагали Нурмахан, соревновавшийся в весовой категории до 55 кг.

Алдияр Баяндинов стал серебряным призером в весовой категории до 70 кг. Кроме этого, бронзовыми призерами чемпионата страны стали Баянды Шафих (55 кг), Султанали Адилкаримов (70 кг) и Ринат Ерболулы (90 кг).

Соревнования боксеры Восточно-Казахстанской области завершили с шестью медалями. Поздравляем спортсменов и тренеров с победами, желаем им новых успехов в предстоящих национальных и медждународных соревнованиях!