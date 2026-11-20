В рамках Дней культуры Курчумского района в областном центре пройдет ярмарка сельскохозяйственной продукции.

21 ноября, в 8.00, на территории оптово-розничного торгового центра «Алтай» начнется ярмарка сельскохозяйственной продукции. На ней районные производители и предприниматели предложат жителям мясо, рыбу, мед, молочную продукцию, колбасные изделия и свежие овощи.

На ярмарку привезут 2 тонны 800 килограммов говядины, 3 тонны 500 килограммов конины, 1 тонну 200 килограммов баранины, 700 килограммов рыбы и рыбной продукции, а также 1 тонну меда. Кроме того, на продажу выставят 200 килограммов национальных продуктов, в том числе сливочное масло, курт, сыр. Копченые лещ, карп, судак и щука будут продаваться по цене от 1000 тенге.