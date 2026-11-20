В Усть-Каменогорске в рамках Дней культуры Курчумского района прошли выставка и концерт. Жители Восточного Казахстана познакомились с богатой историей района, национальным искусством и творческим потенциалом. Курчумские мастера и артисты представили культурное наследие родного края на главной площадке областного центра.

Выставка произвела особое впечатление на посетителей. Здесь были представлены различные изделия ручной работы, творения в национальном стиле и творческие работы мастеров. В каждом из них чувствовались не только труд мастера, но и традиции, передаваемые из поколения в поколение, а также уважение к родной земле.

Особую атмосферу вечеру придал праздничный концерт. Артисты района порадовали зрителей песнями и музыкальными номерами, подарив им хорошее настроение. К ним присоединилась и звезда эстрады Анара Батырхан. Гости тепло встретили выступления артистов и поддержали их аплодисментами.

Дни культуры Курчумского района продолжатся 21 ноября сельскохозяйственной ярмаркой. На ней товаропроизводители и предприниматели района представят свою продукцию, а жители города смогут приобрести натуральные и качественные товары.